Veere küla elanikud on hämmingus, sest juba mitu korda on külas peatunud turistide auto ja võõrad on küsinud tankla järele, mis on nende sõnul auto GPS-süsteemis sees.

Viimati kohati tanklat otsivat turisti kuu aega tagasi. Oleks siis tegu tankla hiljutise sulgemisega, kuid tegelikult pole Veerel tanklat kunagi olnudki. Kolhoosi ajal oli küll võimalus laevade tankimiseks, kuid enam pole sedagi.

Veere sadamast öeldi Saarte Häälele, et sadamas pole turistide autod tankimisvõimalust otsimas käinud, küll on aga tuldud kütet küsima paari kaatri jaoks.