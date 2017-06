Saarte koostöökogul, Eesti meretööstuse liidul ja Visit Saaremaal on käsil ühisprojekt, mis teeb Saaremaale ja väikelaevaehitusele korralikku maineturundust Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades.



Eesti meretööstuse liidu projektijuht Urve Nõgu nentis, et väikelaevaehituses loevad tootja usaldusväärsus ja riigi maine aluse valimisel ja ostmisel palju. Ühisprojekti eesmärk on laevaehitajate kontaktvõrgustikku kasutades luua Saaremaast kuvand kui rahvusvaheliselt tuntud laevaehituse piirkonnast ja eksklusiivsest, merelisest, loodusväärtuslikust kvaliteetturismi sihtkohast.

Eesmärgi saavutamiseks kutsutakse oluliste väljaannete ajakirjanikke Eestisse ja Saaremaale, kus asub suur osa riigi väikelaevaehitusest.

Saaremaad on külastanud juba neli ajakirjanikku ja nende tagasiside on Saarte koostöökogu tegevjuhi Terje Ausi sõnul olnud positiivne. “Ka esimene artikkel on ilmunud – Vene ajakirjas Motorboat & Yachting,” kinnitas Aus.

Sel nädalal külastab Saaremaad Jake Kavanagh IBI News’ist, mis on Suurbritannia tuntud laevandusajakiri. “Tsiteerides üht väikelaevaehitajat, tõstab Eesti väikelaevaehituse ülevaateartikkel IBI Newsis Eesti väikelaevaehituse maailmakaardile,” märkis Nõgu.

Projektil on veel üks oluline mõju – nii laevaehitajad kui sadamad saavad otsekontakte ajakirjanikega. “Kõik külastanud väljaanded on palunud ka ettevõtetel edaspidigi neile infot saata,” kinnitas Nõgu.