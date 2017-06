Viidumäe looduskaitseala peab väärikat juubelit

Lääne-Saaremaal asuv Viidumäe looduskaitseala peab tänavu oma 60. sünnipäeva. Viidumäe looduskaitseala keskuses töötava Tõnu Talvi sõnul võib Eesti loodusteadlastest ühe esimese ja põhjalikuma Viidumäe väärtustajana nimetada Tartu ülikooli taimeteadlast Karl Eichwaldi.

Ametliku looduskaitseala rajamiseni jõuti aga pärast Teist maailmasõda, kui ENSV ministrite nõukogu kinnitas vastava määruse 11. juulil 1957. aastal.

Viidumäe suurimateks võitudeks peab Talvi tänapäeval looduskaitseala kohal rahulikult lendavat must-toonekurge, puisniidul õitsevat kuldkinga ja metsa all väänlevat luuderohtu. “See on väga suur saavutus, et tänaseni on meie inimestel jätkunud mõistust sellist erilist ala hoida ja sellega kõrvuti elada,” tõdes Talvi.

Viidumäe unikaalne väärtus seisneb tema sõnul siinses suhteliselt terviklikus ökosüsteemis. Sellesse kuuluvad erinevad metsad, allikasoo, niidud-puisniidud ning sajad haruldased ja kaitsealused taime- ja loomaliigid. Talvi sõnul hindavad Viidumäed nii kodumaa loodusesõbrad kui ka välismaa kõrgetasemelised professionaalid.

Viidumäe looduskaitseala 60. aastapäeva tähistamise käigus on avatud ka uuendatud Allikasoo õpperada. Eesti loodushoiu keskuse projekti juht Mart Thalfeldt ütles, et õpperada taastati Euroopa Liidu LIFE+ programmi ja KIK-i toel projekti LIFE Springday raames. “Kui 1980. aastal ehitatud rada kulges mööda endisi rannavalle ja nendevahelisi allikasoid, siis nüüd viib tee ka ühe astangu all avaneva omapärase allikate rühmani. Nimelt avaneb Viidumäe astangu all hulgaliselt väikese vooluhulgaga allikaid, mille teeb aga eriliseks, et suures osas neist hakkab põhjaveest maapinnale väljumise järel välja settima seal lahustunud kaltsium ehk allikalubi,” rääkis Thalfeldt. Projekti käigus taastati ka kaitset vajavate allikate ja sooelupaikade looduslik veerežiim. Selleks suleti mitmeid kilomeetreid omaaegseid maaparanduskraave.

“Loodusesõber saab iga hetk võtta endale aega, külastada kaitseala tutvustavat ekspositsiooni Viidumäe keskuses ja kõndida siinsetel radadel,” lausus Tõnu Talvi. Ta lisas, et kaitsealale on parim, kui inimesed selle väärtusi tunnevad ja neid hoida oskavad. “Looduses toimub midagi põnevat iga päev ja aasta ringi. Seda tuleb vaid märgata ja koos kaitsealaga nautida tema juubelit.”

Teele Tilts