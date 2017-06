Häkkerid sidusid Orissaare kooli kodulehe potentsiravimiga

Google´i otsingumootor pakub Orissaare gümnaasiumi avalehe lingi all Viagra ehk erektsioonihäire ravimite reklaamlinke.



Enamasti pakub otsing koolide avalehe lingi all otselinke mõnele all-lehele, kust leiab infot töötajate kohta, viib otse galeriisse jne. Nüüd on keegi pahalane tekitanud olukorra, kus Orissaare gümnaasium ja ülalnimetatud ravim oleksid justkui seotud.

Kooli direktor Marjana Prii tõdes, et situatsioon on suhteliselt ebameeldiv ja see soovitakse kiiremas korras likvideerida. Kooliaasta lõpuni hoitakse veebilehte siiski käigus ja seejärel võetakse maha. Uueks kooliaastaks plaanitakse koolile luua juba uus koduleht. Prii viitas nimelt, et platvormiga, mida koduleht kasutab, on probleeme olnud varemgi ja seetõttu minnakse ilmselt üle uuele.

Suvel saab direktori sõnul kooli kohta infot tõenäoliselt valla veebilehe vahendusel, kuhu pannakse vastavad otselingid.