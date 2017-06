Saaremaal tegutsevad maaklerid ei usu, et tulevases Saaremaa vallas oleks kinnisvara oluliselt keerulisem müüa. Teatavat segadust võib aga esialgu oodata küll.

Compakt Kinnisvara Kuressaare büroo projektijuht Allar Sepp ütles, et segadus kaasnes tegelikult juba sellega, kui Kaarma, Lümanda ja Kärla ühinesid. Seda just maaüksuste nimedega seoses. Nende puhul tuleb nüüd infot detailsemalt sisestada, sest sama nimega maaüksusi võib olla mitmes endises vallas.

“Näiteks Tamme maaüksus on Lääne-Saare vallas, aga samal ajal ka Leisis ja võib-olla oli ka Kärla vallas,” selgitas ta. Seega toovad taolised nimemuutused tööd tahes-tahtmata juurde. “Rohkem seletamist, selgitamist tuleb ilmselt küll,” usub Sepp.

LVM Kinnisvara juhatuse esimees Ingmar Saksing arvab aga, et midagi hullu ei juhtu. “Teoreetiliselt võib segadus loomulikult tekkida, kui külad ümber nimetatakse, sest sarnase või sama nimega kohti on raske eristada,” selgitas Saksing.

Samas on ostjatel kodutöö üldjuhul tehtud enne, kui kinnisvaraga tutvuma minnakse. “Tänapäeval kasutatakse asukoha leidmisel paljuski nutiseadmeid ja tihti ei vaja ostjad isegi õige teeotsa leidmiseks juhiseid,” nentis ta. Teavitus- ja selgitustööga tuleb aga temagi sõnul tegeleda ning kasutada samaaegselt varem kasutusel olnud valla ja küla nimesid. “Aga maailm muutub kiiresti ja kõik harjuvad.”

Hiljutine Lääne-Saare valla ühinemine nende tööd eriti ei mõjutanud. Ta möönis, et kinnisvaraportaalid ei jõudnud küll kohe muutustega kaasa minna, kuid praegu asi toimib.

LVM on ajas mõneti ettegi mõelnud ja nõnda lisavad nad pakkumiste juurde kauguse Kuressaarest, aga ka ümbruskonna kirjelduse, et ostjatel oleks infot kinnisvara paiknemise ja naabruse kohta. Samuti on olemas kaardirakendus.

Kinlux Vara maakleri Anli Alliksoon-Juursalu sõnul pole neilgi Lääne-Saare valla tekkimisega seoses sellist probleemi ette tulnud, et klient ei leiaks objekti asukohta. “Ses suhtes on portaalides kord majas, et maakler saab sisestada katastrinumbri ja selle järgi asukoha millimeetri täpsusega kindlaks teha,” kinnitas ta. Kui katastrinumbrit pole mingil põhjusel sisestatud, genereerib portaal kaardi, mille järgi saab aimu, kus maja või maa asub.

Maakleri sõnul on nt City24 portaalis praegugi alles Kaarma vald ja seda paralleelselt Lääne-Saare vallaga. Kuidas hakkavad portaalid valdade ühinemise järgselt kuvama endisi valdu, ta arvata ei osanud, aga ilmselt lahendab selle mure ikkagi katastrinumber. Erilisi probleeme ei pelga ka Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas, kes rõhus samuti kuulutuste seotusele kaardirakendustega, mis osutavad objekti asukohale. “Ja kui inimesega suheldes on tunda, et küla nimest objekti asukoha selgitamiseks ei piisa, saab orientiire anda suuremate asulate või ilmakaarte järgi,” leidis Aljas. “Ehk ilmakaarte peale haldusreformi hammas ei hakka.”

Domus Kinnisvara on reformiks valmis. Nende kodulehe otsingumootoris saab suuremate linnade asumeid ja linnaosi tingimusteks määrata. “Kui otsingus endiste valdade nimede kasutamine meie klientide elu kergemaks teeb, siis tahe ja tehniline valmidus selleks on olemas,” kinnitas Aljas. “Aga samas peab aadressi esitlemine jääma ka juriidiliselt korrektseks.”

Kaardiotsing peaks aitama



Kinnisvaraportaalidest kinnitati, et abimeheks jääb ka edaspidi kaardirakendus. City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov tõdes, et ilmselt saab Saaremaa valla puhul olema samuti, kui oli Saarepeedi vallaga, mis on nüüd Viljandi vald ehk üleminekuperioodil on portaali otsingus leitavad mõlemad – nii endine kui ka uus vald. Lõpuks jääb kehtima ainult uus nimi.

“Uusi kuulutusi saab sisestada vaid uue nimega, vanad jäävad, nagu on, kuid otsingus tulevad mõlemad välja,” selgitas Noppel-Kokerov. “Selles, millises Saaremaa otsas objekt asub, saab veenduda, kasutades kaarti või kaardiotsingut.”