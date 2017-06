Heino Saal 80 – maaparandus-insener, patendispets ja ujuja

“Kõige suuremat rõõmu tunnen lastest, lastelastest ja lastelastelastest,” ütleb eile 80-aastaseks saanud Pärnumaal sündinud ja nüüdseks ammugi saarlane Heino Saal.

Vändra keskkooli lõpetamise järel Eesti põllumajanduse akadeemiasse maaparandust õppima läinud noormees tuli kõrgkooli lõpetamise järel tööle Saaremaale, Eesti Põllumajandustehnika rajoonikoondisesse.

Miks Saaremaale? “Naised. Helgiga abiellusime Saaremaal,” kõlab vastus. Nüüd vaatab omaaegne tunnustatud eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helgi Saal mehe tegemisi taevastelt radadelt.

Saarlased võtsid ujumisradadel mehetegusid teinud maaparandusspetsialisti kohe omaks. 1956. aastal ilmus ajakirjas Kehakultuur foto maanoorte III spartakiaadi parimatest ujujatest Heino Saalist ja Lauri Luuast. Niisiis oli noorsportlase nimi spordisõpradele tuttav.

EPT juhataja asetäitjana maaparanduse alal töötas Saaremaal pere loonud Heino Saal mitu aastakümmet. Juubilari juhtimisel on üles haritud ja parandatud tuhandeid hektareid põlde ning karja- ja rohumaid.

Töö kõrvalt lõpetas tehnikahuviline mees Moskvas üleliidulise patendiinstituudi. “Tehnika mind huvitas ja oli võimalik õppida,” räägib kahekordse kõrgharidusega mees.

Taibukas ja hakkaja spetsialist hakkas silma ka tollastele rajooni juhtidele. Heino Saal kutsuti rajooni täitevkomitee kommunaalmajanduse osakonda juhtima. “Panin ennast proovile. EPT-s tegelesin maaparandusega, täitevkomitees hoopis muude keerukate asjadega,” vaatab juubilar ajas tagasi. Samal ajal kuulus ta ka heakorrakomisjoni, selgitades välja kaunimaid koduaedu ja ettevõtete heakorrastatud territooriume. Karskusseltsi esimees oli ta samuti.

“Ta oli küll karskusseltsi esimees, aga samal ajal tegi väga head koduveini. Ise ta ei joonud, aga pakkus vahel sõpradele,” märgib Heino kunstnikust tütar Anne Tootmaa.

Lapsi on juubilaril kolm. Poeg Aare Saal on tunnustatud ooperilaulja, kes varem tegeles tipptasemel kergejõustikuga. Tütar Anne on kunstnik, kellel Kuressaares oma kunstikool, poeg Tarmo on arvutispetsialist. Heinol on neli lapselast ja neli lapselapselast.

Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt juubilarile ikka erku meelt ja tervist!