Ainuüksi ettevõtlusminister Urve Palo nimi ajab harja punaseks nii mõnelgi siinpool Suurt väina elaval inimesel. Mandril toimetavatest saarlastest-muhulastest rääkimata. On ju neid, kes peavad just Palot üheks võtmeisikuks mandri ja suursaarte vahelises parvlaevaliikluses toimunud reformis.



Nüüd on Saaremaaga seotud inimestel taas põhjust kui mitte pahandada, siis vähemalt kulmu kergitada. Nimelt väitis minister riigikogu ees, et kui Kuressaares korter üürida, tuleb selle eest tuhande euro võrra kukrut kergendada. Ministri sõnul pärinevad tema andmed kinnisvaraportaalist.

Ministri “andmed” panevad Kuressaares tegutsevaid maaklereid imestama – kust Palo küll sellise info võttis? Lühikeseks ajaks renditava külaliskorteri eest tuleks ehk tõesti nii suur summa kokku, kui seal kuu aega peatuda. Tavalise üürika saab aga kätte palju madalama hinna eest.

Et selliseid “ämbreid” vältida, tuleks enne ikka hoolega fakte kontrollida. Eriti inimesel, kes peaks majandusvaldkonnas toimuvaga hästi kursis olema. Sest asjatundmatu jutt võib kaasa tuua rohkem kahju, kui esialgu arvatagi oskaks.