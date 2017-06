Saaremaiste kasemahlajookide tootmisega alustanud Kihelkonna ettevõttel Öselstuff OÜ-l õnnestus rahvusvahelisel rahastusplatvormil koguda vajalik summa 24 000 eurot. Nüüd on kasemahlajoogid minemas müüki ka nt USA-sse, Lõuna-Aafrikasse ja Singapuri.



Saarte Hääl kirjutas sel kevadel, et EAS-ilt kasemahla tootearenduseks toetust saanud Kihelkonna ettevõte Öselstuff OÜ töötas välja mitu kasemahla baasil valmistatud jooki. Samas tuldi oma plaaniga esimese Saare firmana avalikkuse ette ka rahvusvahelisel ühisrahastusplatvormil Kickstarter, mis sarnaneb oma põhimõttelt Hooandjaga. Kokku oli tarvis saada 24 000 eurot ja see firmal ka õnnestus.

Anne-Liis Theisen Öselstuff OÜ-st ütles, et neid toetas 141 inimest ja lõplikuks summaks jäi 24 381 eurot. Toetajaid oli seejuures USA-st kuni Singapurini, muu hulgas ka Lõuna-Aafrika Vabariigist ning mitmest Euroopa Liidu liikmesriigist, nagu nt Saksamaalt, Šveitsist, Skandinaavia maadest ja Suurbritanniast.

“Järgmisel aastal tuleb meile Saaremaale külla ka külalisi Saksamaalt ja Inglismaalt, kes soovivad omal käel kasemahla võtmist proovida ning Saaremaa looduse ja iluga lähemalt tutvuda,” sõnas Theisen.

Kasemahlajoogid tema sõnul paraku kuskil veel müügil ei ole. “Kickstarterist saime raha kätte umbes nädal tagasi ning saame nüüd vajalikud materjalid tellida ja maksta,” selgitas ettevõtja. “Loodame lähinädalatel tootmisega alustada, niipea kui vajalikud paberitööd ja materjalid valmis on ja kohapeal,” lisas ta. Tootmisse lähevad seejuures hetkeseisuga kõik kavandatud joogid.

Edasimüüjaid leiti endale Kickstarteri abil USA-sse, Lõuna-Aafrikasse ja Singapuri. “Millal neis riikides meie mahlajooke osta saab, ei oska veel täpselt öelda, aga tõenäoliselt järgmisel hooajal,” oli Anne-Liis Theisen tuleviku suhtes optimistlik.