Kõik üritused ühes kalendris

Saaremaa kultuuriürituste maastik on väga rikkalik. Võib öelda, et isegi sedavõrd rikkalik, et võtab silme eest kirjuks. Külasimmani ja kõrgkultuuri vahele mahub hulgaliselt kontserte, laatasid, spordiüritusi ja muud põnevat. Iga nädal toimub Saaremaal vähemalt 50 üritust, mille kohta info hankimine võib olla üsna keeruline.



Saaremaa turismiinfokeskus on selle detektiivitöö enda kanda võtnud. Alates käesolevast nädalast otsime sinu jaoks üritused üles nii maa alt kui ka maa pealt. Nii veebist kui ka infotulpadelt.

Kogu leitud info põhjal paneme kokku iganädalase kalendri.

Jooksva nädala kalender on kättesaadav alates esmaspäeva lõunast aadressilt www.visitsaaremaa.ee/events. Kalendri trükitud versiooni leiab ka Kuressaare kesklinna infotulpadelt. Ja nii saab see olema kuni suve lõpuni. Et ükski tore sündmus sinust mööda ei läheks, hoia ürituste kalendril kindlasti silma peal.

Kristina Mägi,

MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist