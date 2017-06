Kokk Aksalu osaleb mainekal võistlusel

Ülemaailmsel kokkade talendivõistlusel San Pellegrino Young Chef 2018 Skandinaavia ja Baltimaade kümne parima sekka jõudis GOSPA peakokk Alar Aksalu.

Alar Aksalu ütles, et sel aastal võistlusele kandideerimiseks pidi olema sündinud 1986 või hiljem ja omama viieaastast professionaalse koka töökogemust. Kuna Aksalu on samal võistlusel osalenud varem Ida-Euroopa /Venemaa regioonis ja samuti poolfinaali pääsenud, kutsuti ta osalema nüüdki.

Viimasel hetkel saatis ajanappuses peakokk oma töö ja osutus enda üllatuseks valituks.

Oma võistlustööks valis ta Balti mere beebiforelli ja koha­rulli vetikaga. Lisaks erinevad rannataimed, tillimajonees, jõevähikooriku kaste, karamell-lillkapsa jäätis ning heinasuitsuga suitsutatud ja küpsetatud munakollane.

Aksalu sõnul lähtus ta põhimõttest, et “vähem on rohkem” ja piirdus vaid kuue komponendiga. “2015 San Pellegrinol oli mul taldrikul 18 detaili. Läks vist lappama, nagu öeldakse,” meenutab kokk ja nendib, et on Saaremaal rahulikumaks arenenud.

Koos Aksaluga hakkab Põhjamaadest finaali edasi püüdlema kaks Norra, kaks Taani, kaks Rootsi, kaks Soome ja üks Tallinnas töötav läti kokk. Üle maailma jõudis poolfinaalidesse 210 poolfinalisti.

Poolfinaal toimub kusagil Põhjamaades, kuid täpset infot veel ei ole. Samamoodi ei tea ta ka seda, kas toimub mingeid vahevõistlusi. “Praadimine käib,” sõnas infot ootav Aksalu.

Seni teeb saarlane trenni ja otsib toetajaid. Trennitooraine ja treenerid on tal välja mõeldud, kuid see vajab ka raha. Alar Aksalu sõnul on kõik toetajad teretulnud temaga ühendust võtma. Omalt poolt saab ta vastutasuks pakkuda kogemusi kokakooli näol.

Mitmel suurvõistlusel varemgi osalenud Alar Aksalu 2015. aastal Peterburis toimunud sama võistluse Venemaa/ Ida-Euroopa poolfinaalist edasi ei jõudnud. “Eestlasel on Venemaalt edasi saada praktiliselt võimatu,” nentis ta, lisades, et sellelt võitluselt saadud kontaktid, tutvused ja tööpakkumised on aga hindamatud.

“See annab väga palju motivatsiooni juurde, kui sind märgatakse, ja viib kilomeetreid edasi mäe tipu poole,” kinnitas GOSPA peakokk Aksalu.