Kudjape kalmistul toimus leinapäeva mälestushetk

Kudjape kalmistule kogunes eile paarkümmend inimest, keda sõda ja küüditamine on otseselt või veidi kaudsemalt puudutanud. Saare maakonna Memento ühenduse esimehe Rein Väli sõnul on Saaremaal elus veel 14 küüditatut, kellest nii mõnigi osales eilsel mälestusüritusel.

Kõne pidas Kuressaare linnapea Madis Kallas, kelle sõnul on ülimalt oluline, et nooredki oleksid teadlikud tolle aja sündmustest.

Kohal oli Kaitseliidu esindajad Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ja instruktor-kompaniiülem Jaen Teär. “Väljaõppinud sõdur on tõeline sõdur, mitte ainult kahuriliha,” lausus Jaen Teär, kelle sõnul teeb Kaitseliit kõik, et õpetada välja asjatundlikke sõjamehi, kes vajadusel koos liitlasvägedega agressioonile vastu astuvad.

Maavalitsuse esindaja Raivo Peeters ütles, et küüditatud saarlasi tõi Siberist tagasi visadus, töökus ja suur isamaa-armastus. 1941. aasta juunis 7-aastaselt Siberisse küüditatud Asta Salumaa esitas koos abikaasa Heino Salumaaga, kes kandis viiekümnendatel nõukogudevastase tegevuse eest vanglakaristust, Marie Underi luulesõnadele loodud laulu “Jõulutervitus 1941”, mis kirjeldab sõjaajal kannatanute tundeid ja emotsioone.

Kudjape kalmistul toimunud mälestusürituse põhiline sõnum oli, et oma lood tuleb edasi rääkida lastele ja lastelastele, et mitte unustada Eesti ajaloo üht traagilisemat perioodi.

Lisaks Kudjape kalmistul toimunud kogunemisele said soovijad edasi minna Roomassaarde ja sealt Jaagarahule.

Teele Tilts