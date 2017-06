Kustav-Agu Püümani kolm tähistamist

Omaaegsel balletitantsijal, praegu tunnustatud teatrikunstnikul ja pedagoogil Kustav-Agu Püümanil oli teisipäeval tähistamiseks lausa kolm põhjust.



Lisaks juubelisünnipäevale avati Tallinna Linnateatri Panso saalis valiknäitus tema kujundatud teatrikostüümidest “KAP 80” ja esitleti mahukat raamatut kogu loomingust “Intervjuu teatrikunstnikuga. Kustav-Agu Püüman”. Raamat sisaldab Kustav-Agu Püümani lava- ja kostüümikavandeid ja visandeid, samuti ka erinevate varieteekostüümide jooniseid, ühtekokku leiab raamatust üle tuhande illustratsiooni.

“Minu põhimõte on, et kavand peab olema selgelt loetav. Iga kord ei saa ju kunstnik juures olla ega temalt küsida, mida ta mingi kriipsu all mõelnud on. Ma püüan kavandi joonistada küllalt selgeks, et teostajal kergem oleks,” on Püüman öelnud.

Saaremaa teatrisõbrale on Püümani looming tuntud päris mitme lavastuse kaudu, ta on teinud kujunduse Saaremaa rahvateatri (“Roosiaed” 1996) ja SA Kuressaare Teater (“Lõvi talvel” 2005, “Naistelaud Jahisaalis” 2006, “Mälu” 2007, “Kosjaviinad ehk Kuidas Tapiku pere laulupidule sai” 2007, “Pöörane päev Karumustika vallamajas” 2008, “Põrgupõhja uus Vanapagan” 2008) lavastustele ning Kuressaare Linnateatri ja Saaremaa rahvateatri ühislavastusele (“Kuu aega maal” 2006). Püümani puhul hinnatakse ennekõike tema täpsust, lavaeetikat ja inimlikku siirust.

“Lavastaja on ikka kuningas,” ütleb Püüman tagasihoidlikult. Küll võivad aga nii mõnedki lavastajad nautida oma kuningastaatust just täna Püümani täpsetele ja mõjusatele lavakujundustele.

RAAMAT





“Intervjuu teatrikunstnikuga. Kustav-Agu Püüman”

Autorid Maret Kukkur ja Allan Kukk, koostajad Maret Kukkur ja Kustav-Agu Püüman, kujundaja Allan Kukk, keeletoimetaja Mari Tuuling.

Raamatu esitlus tuleb ka Kuressaares.