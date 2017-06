LUGEJA KIRI: Savisaar pole titt vati sees!

Vaatan televiisorist uudiseid Savisaare kohtuprotsessi kohta ja nähtu-kuuldu ei meeldi mulle mitte üks raas.

Ma ei mõista, miks Savisaarega käiakse ümber nagu titega vati sees. Kunagi oli Savisaar tõesti Tallinna linnapea, aga mis see loeb? Ta ise on oma maine nii ära rikkunud, et ei ole sõnu. Nüüd räägitakse küll tema arstidest, ravimitest, ühest, teisest ja kolmandast. Mees ise ülbitseb ja kamandab kohtus.

See, mis ekraanil, kogu rahva ees toimub, on häbiväärne. Eestis on üldse selline komme – kohtualuseid näidatakse, nagu oleks nad mingid sangarid. Nad ei ole ju seda! Ka Savisaar ei ole seda.

Savisaart teavad küll kõik, aga teda ja tema protsessi ei peaks nii suure kella külge panema.

Kuressaare elanik

