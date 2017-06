Palo: Kuressaares maksab üürikorter 1000 eurot kuus

Riigikogu ees arupärimistele vastanud ettevõtlusminister Urve Palo astus Kuressaare üüriturust kõneldes totaalselt ämbrisse. Tema andmeil küündivad siinsed korterite üürid julgelt 1000 euro kanti.

Teema tõstatus sellest, et minister tõi kvalifitseeritud tööjõust ja elamisvõimalustest kõneldes näiteks Saaremaa, kus ta oli hiljuti visiidil käinud. Palo sõnul öeldi talle ühes siinses elektroonikatööstuses, et nad tahaksid laieneda, kuna kliendid ja eksportturud on selleks olemas, aga samas pole neil enam võimalik kohapealt inseneriharidusega töötajaid leida, sest kõik on juba tööle võetud.

Kui inimene oleks aga mandrilt valmis Saaremaale tööle tulema, siis ei ole tal siin lihtsalt kusagil elada. “Minge vaadake Kuressaare kinnisvaraportaali, kas te leiate mõne kahetoalise korteri, mida rentida. Kui, siis (maksab see – toim) 1000 eurot kuus,” kinnitas Palo. “Niimoodi see paraku on, sest Kuressaare on muu hulgas, nagu teame, üks tore kuurortlinn, mille tõttu hinnad on märkimisväärselt kõrgemad ja turusaadavused väiksemad.”

Pakkumised suust suhu



Saarte Häälel kinnisvaraportaale kammides ministri viidatud üürihindu leida ei õnnestunud. Tõsi, parasjagu oli portaalides üleval üldse ainult kaks üürikuulutust ja needki eelkõige lühiajaliseks peatumiseks ehk teisisõnu – tegemist on pigem hooajaliste külaliskorteritega.

Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas tõdes hinnaküsimust kommenteerides, et Urve Palol on õigus vaid selles, et kinnisvaraportaalidest leiab tõesti vaid külaliskorterite üüripakkumisi ning nende hinna suurusjärk on tõepoolest ehk 1000 eurot kuu. “Kuid ministri hinnang üüriturule ainult kinnisvaraportaalide info põhjal on ekslik,” toonitas Aljas.

Üürikorterite turg toimib Kuressaares maakleri kinnitusel küll, ent pakkumiste info ei liigu mitte portaalide ega maaklerite kaudu, vaid tasuta infokanalites. Ta märkis, et kui nõudlus on suurem kui pakkumine ja potentsiaalsed vahendustasud maakleri jaoks atraktiivsed ei ole, siis leiavad huvitatud osapooled üksteist tasulise portaali abita Facebooki, Saarte Hääle erakuulutuste või mõne muu tasuta infokanali kaudu.

“150–250-eurose kuuüüriga kahetoalisi kortereid on pakkuda ka praegu, lihtsalt ministriproual oleks kasulik infoallikaid veidi mitmekesistada,” soovitas Domus Kinnisvara maakler. “Aga eks oma agendaga sobivate pooltõdede esitamine ole poliitikute igapäevatöö.”

Pindi Kinnisvara maakler Natalija Leiten on Aljase räägituga päri. Temagi kinnitas, et nn tavaüürikorterite üürid ei küüni Kuressaares mingil juhul neljakohalise numbrini.

Unistada võib



“See võib nii olla äärmisel juhul suveperioodil külaliskorterite puhul, kuna nende juures arvestatakse üüri inimese pealt ööpäevas,” nentis ta. “Iga külaliskorteri omaniku unistus oleks just sellist hinda saada, aga ma isegi sel juhul kahtlen, et see päriselt nii on.”

Tavaliste pikaajaliste üürikorterite kuuüürid on Leiteni andmeil ikkagi 150–400 eurot. “Siin sõltub kõik sellest, kus korter asub, millises majas, kas mööbel on sees ja milline on korteri seisukord,” sõnas maakler.

“Kuid tavaline keskmine üür jääb ikka 200 euro kanti. See on hind, millega tavaline töötav inimene üürib siin igapäevaseks elamiseks mõeldud kortereid välja.”