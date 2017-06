Kaks Saaremaa meest andsid kohalikule puidule huvitava lisaväärtuse – hakkasid puust dildosid tootma.



“Poisid, kas te mõtlete seda tõsiselt?” olnud puidumeistri esimene küsimus, kui kaks Saaremaa noormeest tema juurde läksid, et lasta teha puust tehispeeniseid. Oma soovile jäädi kindlaks ja nüüd on Wildy-nimeline omalaadne toode nädalajagu päevi juba müügis olnud. Juba on nii mõnigi seksilelu omaniku leidnud.

Wildy arendajad soovivad esialgu jääda tahaplaanile, et toode oleks võimalikult anonüümne. Seksilelule saaremaise hõngu andmine tuli kerge naljaviskamise käigus, ent siis mõeldi, et aga miks mitte. Teemaarendus tekkis asjaolust, et igapäevane palgatöö oli muutumas rutiinseks ja värskuse hoidmiseks oli vaja mingit muud tasa ja targu arendatavat tegevust kõrvale leida.

Puust dildo pole iseenesest jalgratta leiutamine, sest taolisi leiab internetis veelgi. Jumet annab ideele toote eripärane kuju ning selle saare- ja eestimaisus.

Wildy on tehtud saaremaisest vahtrapuust, mis saarelt kokku ostetakse. Erinevatest liikidest valiti välja just vaher, kuna seda pole kõige lihtsam hankida ja toode seega eksklusiivsem.

“Kuju osas tegime valmis mitmeid erineva kõveruse, läbimõõdu ja suurusega šabloone ning pärast pikka arutelu ja vaidlemist jõudsime ühele nõule,” meenutavad noormehed. Sellega mindi erootikapoodidesse ja küsiti asjatundjatelt nõu. Kokku kulus ideest esimese dildoni neli kuud.

Kõige keerulisem on inimesega tihedalt kontaktis oleva toote ohutuks muutmine. Sobiva laki leidmine võttis nädalaid. Seda enam, et noormehed ei tahtnud oma toodet avalikustada. “Tõele au andes oli mõni vestlus üsnagi naljakas ja kohati veider, aga selle sobiva laki lõpuks leidsime,” märgivad nad. Lakki testiti ja nüüd ongi Wildy kaetud neljakordse lakikihiga. Tervise­amet andis kinnituse, et lakk on ohutu.

Wildyt lasti testida ning see näitas, et ollakse õigel teel. Mitte väga suur testgrupp arvas, et laialt levinud silikoonile ja klaasile on puust seksilelu põnev vaheldus.

Wildy tootjad sihivad oma 100% käsitööna tehtud dildoga Eestist pigem välja. “Me usume, et igas magamistoas võiks olla tükike Eesti loodust, mitte ainult kodumaal, vaid üle Euroopa ja miks mitte terves maailmas,” räägivad veebis ja Facebookis oma toodet reklaamivad ja müüvad arendajad. Põhimõtteliselt võiks Wildy endale vabalt võtta ehtsa saaremaise toote märgi ja promoda Saaremaad ka laias maailmas.