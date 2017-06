Eesti juubeliaasta puu on laukapuu Saaremaalt

Eesti Vabariigi juubeliaastal on aasta puu laukapuu (Prunus spinosa).

See teravate asteldega põõsas, teise kaitsekategooriasse kuuluv luuviljaline, on looduslikult levinud Lääne-Saaremaal. Teda on kasutatud ploomi pookealusena ning kaunite õite ja siniste viljade tõttu ilupõõsana, seetõttu on metsistunud laukapuu leiukohti teada ka Eesti mandriosast. Visa ja vastupidav laukapuu sümboliseerib hästi põhjamaise looduse kargust, eestlaste püsimist ja loodushoidlikku mõtteviisi. Aasta puud on ajakirja Eesti Loodus toimetus valinud 1996. aastast, mil aasta puu oli kadakas.

Tänavuse aasta puu on viirpuu.