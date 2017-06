Et lapse jutt muutuks arusaadavamaks

Elu üks olulisemaid verstaposte saabub oskusega oma soove ja mõtteid väljendada ja maailmale teatavaks teha. Lapse rääkima õppimise keerukat protsessi mõjutavad mitmed tegurid ning vahel kipuvad mõned häälikud kaotsi minema või kohti vahetama.

Teadliku ja nutika lähenemisega on väikesed kõnevead võimalik kontrolli alla saada. Rajaleidja logopeedi Piret Kaminskas-Usteli sõnul on kõneprobleemid viimaste aastatega teinud küll arengu, kuid mitte positiivses suunas. “Kui varem olid lastel häälikuprobleemid, et polnud näiteks s- ja r- tähte, siis nüüd on kõne­probleemidest arenenud kõnearengulised probleemid,” selgitab ta.

Kõige magusam aeg

Logopeedi sõnul on kõnearengu kriitiline periood eelkooliealistel lastel kuni 5–6-aastaseks saamiseni, kuna see on kõige magusam aeg, kus lapse kõne areneb ja seda on võimalik erinevate võtetega lihvida.

Ta lisab, et just see on periood, kus vanemad saavad lapse kõne arengule kõige rohkem kaasa aidata, võttes kasutusele kõige lihtsamad tehnikad, mis suurt vaeva ei nõua, kuid kipuvad kiire elutempo tõttu siiski unarusse jääma.

“Keegi ei oska täpselt öelda, mis see kõige suurem mõjutegur on, mis lapse kõne arengut pidurdab, kuid olen seisukohal, et selleks on eelkõige ajanappus,” nendib Kaminskas-Ustel. Tema sõnul on laste vaateväljas liiga vara liiga palju sinist ekraani ja ebapiisavalt üks-ühele dialoogi täiskasvanuga, mis on üks olulisemaid komponente korrektse kõne arengus.

Vahel üritatakse lapselt sõnu välja tirida, käsutades “Ütle auto!”, kuid ei leidu just palju põngerjaid, kes sellisel viisil nagu papagoi kõike kuuldut järele kordama hakkavad. Selle asemel on vaja natuke kavalust, et jõuda eesmärgini igapäevaste väikeste küsimustega, mis ei tekitaks lapses tunnet, nagu oleks ta eksamil.

“Kui tänaval auto mööda sõidab, piisab sellest, kui küsida lapselt, mis see oli – kas lennuk või auto? Laps mõtleb ja jõuab siis järeldusele, et selline tobe küsimus on vaja kiiresti lahendada,” jagab logopeed nippe.

Iga tegevust varjutab sageli mingisugune taustamüra kas teleka või raadio näol. Vähe ollakse vaikuses ja otseses inimlikus kontaktis, sest nutimaailm on kiiresse elutemposse takerdunud täiskasvanutele lihtne lahendus ning ega lapsedki pahaks pane, kui saavad oma aega sisustada näpuga üle tahvelarvuti ekraani libistades.

Kaminskas-Ustel ütleb, et suures plaanis panevad aluse sellele, kui edukaks lapse kõne areng osutub, pealtnäha väikesed harjumused ja argielu detailid. Näiteks on tema sõnul lapse arengu jaoks oluline arusaadavate sõnadega suhtlemine ja vähemalt 20-minutiline tegelemine nii, et telefonid on hääletu peal ja muu tehnika samuti summutatud.

Unejutt aitab samuti



“Vanematel on tihti komme või harjumus, et iga telefonipinina peale jäetakse kõik muu kõrvale ja minnakse vaatama, mis ekraanilt vastu vaatab. Lastel on vaja aga kuulda, suhelda, õppida keelest aru saama,” kinnitab logopeed.

Une-eelne muinasjutu lugemine täidab tema sõnul korraga mitut funktsiooni – laps saab tähelepanu, õpib keskenduma, kuulama ja keelt tähele panema.

Nutimaaniat saab siiski ka enda kasuks tööle panna ja õpetada lapsi nende oma vahenditega. Logopeed sõnab, et kõneharjutusi on tulemusliku eesmärgi saavutamiseks soovituslik teha iga päev 10–15 minutit.

Kuna põnnid on internetis orienteerumisel vahel osavamadki kui emad-isad, siis on soovi korral Youtube’ist võimalik leida hulganisti kasulikke videoid, mille järgi hääldust harjutada. “Tuleb lihtsalt otsingusse panna “kõneharjutused”. Neid kanaleid, mis õpetlikke videoid pakuvad, on mitmeid, ja veidi vanem laps leiab need ka ise kerge vaevaga üles,” jagab Kaminskas-Ustel head nõu.

Kõneharjutusi



Artikulatsiooniaparaadi trenn eesti keele häälikutele tuginedes. Korda iga rida 5x!

AIA-EIA-OIA

UIA-ÕIA-ÜIA

A-PA, A-TA, A-KA

I-PA, I-TA, I-KA

JAA-JEE-JOO

EI-PA, EI-TA, EI-KA

AU-PA, AU-TA, AU-KA

LIMPS-LUMPS-LAMPS

PRIKS-PRÕKS, TRILL-TRALL

Susi, säh, söö süsi!

Nihver nahver, Mammu kohver, selle sees on kuri sohver.

Musta kassi suured silmad pimeduses paistavad.

Allikas: Piret Kaminskas-Ustel