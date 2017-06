Incapi juht liidu juhatusse

Elektroonikatööstuse liit valis kolmeks aastaks uue juhatuse, kuhu kuulub nüüdsest ka Incapi juht Otto Richard Pukk. Saaremaal asuvat elektroonikatehast juhtiva Puki sõnul on siinsel elektroonikasektoril olemas praegu kõik vajalik, et Eesti maa­ilma tipptehnoloogia kaardile märkida.



Tipptehnoloogilise sisseseadega Incapi, kes toodab elektroonikat ning ekspordib seda Saaremaalt nii Skandinaaviasse, mujale Euroopasse, Põhja-Ameerikasse kui ka Aasiasse, juhi sõnul on oluline Eesti elektroonikatööstust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul rohkem esile tõsta ja selleks koostööd teha.