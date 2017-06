Karujärvele tuleb saare esimene väliujula

Üsna pea poolsajandit tähistava Karujärve kämpingu omanik loodab, et juba järgmisel aastal on seal võimalik ujuda viierajalises 25-meetrises välibasseinis ja lastele on oma piiratud ala madalas vees solberdamiseks.

“Vaatan seda nii, et sellest saab kasu kogu Saaremaa,” ütles Karujärve kämpingu omanik Jüri Kuusk uuenduste kohta, millesarnaseid leidub küll mandril asuvates järvedes, kuid mitte Saaremaal.

Kuusk räägib plaanitavat tutvustades, et suurim töö on pontoonidel paiknevate ja 50 meetrit järve ulatuvate omavahel ühendatud sildade rajamine. Nende vahele tuleb siis korralik radadega ujumisala ja madalaveeline 750-ruutmeetrine ala lastele. Sillad on nii laiad, et sinna saab lapsevanem end päevitamagi sättida. Ujulaala ulatub nii kaugele vette, et on tagatud meeldiv ja piisavalt turvaline sügavus.

“Vette mineku võimalus sildadelt on loodud ka liikumispuudega inimestele,” lisas Kuusk ühe olulise lisaväärtuse.

Lisaks ujulale on ehitamisel ka praeguse paadisilla kohale uus paadisild, kus kohti nii paatide hoidmiseks kui ka jalutamiseks ning mis lõpeb väikese platvormiga.

Jüri Kuuse sõnul on tegemist mitmeti kasuliku projektiga. Loomulikult saab Karujärve kämping sellest lisaväärtust juurde, kuid samas on see avatud kõigile. “Piletiraha ei hakka keegi küsima,” kinnitas Kuusk.

Ühe tähtsa asjaoluna tõi ta välja ka selle, et loodavates tingimustes on turvaline lapsi ja miks mitte ka täiskasvanuid ujuma õpetada. Praegu selliseid tingimusi pole.

Saaremaa koostöökogu kaudu kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise meetmest 50 000 eurot toetust saanud projekt läheb Kuuse sõnul käiku siiski järgmisel aastal.

“Praegu ajame dokumente korda. Tahame, et kõik oleks nagu kord ja kohus,” ütles ta, viidates, et ei taha midagi teha ülepeakaela. Projekti teostamiseks on tal aega kaks aastat. Kuusk tunnistas, et ka 52 000-eurone omaosalus pole peenraha, sedagi tuleb plaanida.

Ujula on Kuuse sõnul Karujärve jaoks samm edasi. Näiteks loob see rohkem tegutsemisvõimalusi just lastele, mis omakorda annab parema võimaluse Karujärvel ka lastelaagreid korraldada. Viimastel aastatel jõudsalt kämpingut uuendanud ja lisamaju ehitanud Kuuse sõnul on plaanis ehitada ka uus peamaja.

Mereriigis järve ääres toimetamine ei ole Kuuse sõnutsi probleem. Igaüks leiab oma. Kellele meeldib meri, kellele järv. Karujärve kämping on nii kaua tegutsenud, et võib juba rääkida nn nostalgiaturismist, märkis Jüri Kuusk. Paljud tulevad tagasi kohta, kus kunagi laagrites või pidutsemas käidud ja nii mõnigi oma esimese või eluaegse armastuse leidnud ning perelegi aluse pannud.

Kuusk lausus, et ujula rajamine ja kämpingu uuendamine olekski nagu kingitus 2020. aastal 50. sünnipäeva tähistavale puhkekompleksile.