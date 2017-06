Linnaka küla elanikud soovivad kiiruspiirangu kehtestamist Angla–Koikla tee ohtlikul teelõigul, kus on tihti juhtunud liiklusõnnetusi.



Leisi vallavalitsusele pöördumise teinud Linnaka küla 12 elanikku soovivad kiiruspiirangu märgi paigaldamist Angla–Koikla tee 3. kilomeetrile, kus viimati juhtus liiklusõnnetus paar nädalat tagasi. 30. mai hommikupoolikul sõitis 50-aastane naine seal sõiduautoga taluhoovist ette sõidu eesõigust omanud sõiduautole.

Külaelanike pöördumist toetab ka Leisi vallavalitsus, kes esitas maanteeametile sel nädalal kiiruspiirangu sisseviimise taotluse. “Oleme seisukohal, et teelõik, kus toimus avarii 30. mail, on Koikla poolt tulles halva nähtavusega (sisekurv),” märkis kirjas maanteeametile Leisi abivallavanem Enno Reis. Vald teeb ametile ettepaneku kehtestada ohtlikus teelõigus liikluskiiruse piirang 70 km/h. Enno Reis märkis, et mitmetest maantee ääres asuvatest õuedest peateele sõitev auto või muu liiklusvahend võib tekitada liiklusohtliku olukorra, mille korral oleks praeguse lubatud piirkiiruse (90 km/h) korral peateel liiklejal väga raske reageerida.