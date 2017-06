Kui R ja J vahetavad kohad

Logopeedilise abi otsimisega venitada ei tasu. Kui on märgata, et lapse kõnes on teatud häälikud puudu, tuleb sellega võimalikult vara tegelema hakata.

Hiljuti neljandat sünnipäeva tähistanud Oskari kõne puudustele pöörasid esmalt tähelepanu lasteaiaõpetajad, kes soovitasid emal logopeedi poole pöörduda.

“Ta oli siis kolmeaastane, kui esimest korda olukorda uurimas käisime, kuid esmapilgul tundus kõik normaalne,” rääkis kahe lapse ema Eva Jantra. Tallinna spetsialistide juures selgus siiski, et väikese Oskari kõne oli ligi pool aastat arengust maas.

Harjutused kaasa



Logopeed, lastearst ja psühholoog kaardistasid harjutuste põhjal puudused, et nende tasandamisele efektiivsemalt läheneda saaks. Näiteks selgus, et r-tähe asendas poiss tihti j-ga.

Kodus kästi teha erinevaid harjutusi, mis keelelihastele arendavalt mõjuvad, kuid pärast paari proovimist sai ema aru, et laps ilmutab koostöövalmidust vaid lasteaias professionaali käe all. “Minuga hakkas ta kohe mängima ja jube raske oli teda panna hääldama midagi, kui tal selleks just erilist tahtmist ja motivatsiooni polnud.”

Sellegi poolest on nii õpetajad kui ka ema tähele pannud, et kõne on jõudsalt arenenud. Olgugi et väljendusviis ei ole endiselt sama selge kui teistel lastel. Pakutud rehabilitatsiooniplaani lükkas Eva tagasi ja otsustas hoopis tasandusrühma kasuks, kus lapsega väiksemas rühmas rohkem tegeletakse.

“Rehabilitatsiooniplaani jaoks oleks vaja olnud puuet taotleda, aga ta ei ole ju puudega. Arvan, et tasandusrühmast piisab praegu,” sõnas Eva.

Viie lapse ema Helen L. Rüütel on veendunud, et logopeedilise abi saamisega venitada ei tasu ja kui märkad, et lapse kõnes teatud häälikud puuduvad, tuleb sellega võimalikult vara tegelema hakata.

“Kahe esimesega me kontrollis ei käinud, aga kolmandal lapsel oli r-täht kõnes puudu ja logopeedi juures käies selgus, et tal on kuulmishäire,” rääkis Helen. “Kõrva paigaldati šundid ja ta hakkas korra nädalas tasulise logopeedi juures käima. Poole aasta pärast oli ka “r” tagasi.”

Suminad ja kappamine

Järgmine logopeediring oli 6-aastase tüdrukuga, kelle kõnest olid puudu t-, l- ja k-täht ning see mõjutas märgatavalt ka tema hääldust.

See motiveeris last ennast pingutama ja harjutusi tegema, et puuduolevad häälikud kõnesse sisse tuua. “Tegime enne magamaminekuid suminaid ja hobusekappamisi ja vabal hetkel autos loperdas ta ka pidevalt keelega,” rääkis suurpere ema. Nüüdseks on konsultatsioonid ja pingutused tulemuse andnud ning jutuvulin on varem puudunud häälikute võrra täienenud.

Viimati käis logopeedi juures Heleni 5-aastane tütar, kellel on kombeks s-tähte susistada, kuid selles mingit patoloogiat ei täheldatud ja öeldi, et see paraneb iseenesest. “Kodus korrigeerin ka ikka nende kõnet, et lapsed õpiksid kohe õigesti ütlema,” märkis Helen. Viie lapse ema lisas, et ühte asja peabki tihti mitu korda hääldama ja sellele tähelepanu pöörama, sest kergem on kohe õigesti õppida, kui hiljem ümber harjutada.