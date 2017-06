Kuressaare linnavolikogu võttis eile ühehäälselt vastu otsuse anda aukodaniku tiitel Saaremaa ooperipäevade kunstilisele juhile Arne Mikule.

Tuntud estoonlane on olnud ooperipäevade kunstilise poole eestvedaja alates 2008. aastast, mil Eesti Kontsert ürituse korraldamise üle võttis.

Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul on ooperipäevad toonud Saaremaale palju positiivset tähelepanu ja tunnustust.

“Arne Miku tunnustamise ettepaneku tegi linnavalitsus, soovides esile tõsta tema pikaajalist tegevust maailma muusikakultuuri kõrgetasemelisel ja pühendunud vahendamisel kuressaarlastele ja ka laiemale publikule,” ütles Kallas ja lisas, et Mikk on alati seisnud selle eest, et ooperipäevad pidevalt edasi areneksid.

Saaremaa ooperipäevade tegevprodutsendi Kertu Orro sõnul rõõmustab Arne Miku tunnustamise üle kogu ooperipäevade korraldusmeeskond.

“Suuresti just tänu tema kunstilisele visioonile on ooperisõbrad taas ja taas leidnud tee suvisesse Kuressaarde, et saada osa ooperipäevadest ja aidata Kuressaaret Euroopa ooperikaardil arvestatava sihtkohana hoida. On äraütlemata suur rõõm ja au, et Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht, meie Arne, on saanud sedavõrd väärika tunnustuse osaliseks!” kinnitas Orro.

Tuntud lavastaja ja teatritegelane Arne Mikk on olnud läbi elu tugevalt muusika, eelkõige ooperiga seotud. 1952. aastal alustas Mikk rahvusooper Estonias koorilauljana. Sealt edasi on ta olnud Estonias peanäitejuht, kunstiline juht ning alates 2004. aastast lavastaja ja peadirektori nõunik. Mikk on lavastanud üle kuuekümne muusikalavastuse, millest olulisemad on Verdi “La traviata”, “Attila” ja “Rigoletto”. Alates 2016. aastast on Mikk rahvusooper Estonia nõukogu esimees.

Aukodaniku tiitel koos aumärgi ja vastava tunnistusega antakse pidulikult üle Saaremaa ooperipäevadel, mis kestavad tänavu 14.- 22. juulini. Samuti kantakse Arne Miku nimi Kuressaare linna auraamatusse.

Kuressaare linna aukodaniku tiitel antakse inimesele, kes on linnale osutanud väljapaistvaid teeneid, kuid kes ise pole Kuressaare linna elanik. Eelnevalt on linn sellise tiitli andnud ainult üks kord. 2015. aastal pälvis selle president Arnold Rüütel, keda tunnustati tema olulisest panusest lähtuvalt seoses Kuressaare linna omavalitsusliku staatuse taastamise 25. aastapäevaga.

Teele Tilts