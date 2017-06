Marju Võsu avas kirikukohviku

EELK Pöide Maarja koguduse kiriku kõrval asuvas pastoraadihoones avas eile uksed Roosikohvik, kus teelised on oodatud igal ajal.

“Meie teeme nüüd sellise kohviku, mis on kogu aeg lahti,» ütles Saarte Häälele ettevõtmise eestvedaja Marju Võsu, viidates, et kellaaegadega oma tegevust piirama ei hakata. “Mul on palju abilisi, kellega koos siin toimetada,” märkis ta, pidades silmas sõpru ja koguduse liikmeid.

Kohvi kõrvale pakutakse pastoraadihoones kooke ja saiakesi, mida küpsetab kohalik ettevõtja Kristiina Õun. Samuti on müügil mitme ümberkaudse ettevõtja toodang. Valikust leiab nii tatrajahuküpsiseid, siirupeid kui ka kõiksugu maiustusi. “Päris toredaid selliseid ekstravagantseid asju on,” oli Võsu rahul. Ta lisas, et käsitööna valminud tooted kõige odavamad just ei ole, aga tuleb ju arvestada, et inimesed on nende valmimisse palju hoolt ja vaeva pannud.

Kohviku eesmärk on ühtlasi jagada huvilistele teavet kohaliku kultuuri- ja ajaloo kohta. “Giidi rolli ei julge päris võtta, sest ma olen nii vähe aega siin Pöidel elanud, aga mul on kõiksugu materjale,” jäi Tornimäe põhikoolis õpetajana töötav Marju Võsu tagasihoidlikuks, kuid lisas, et eks tal ole juba välja kujunenud isiklikud lemmikobjektid Pöide kirikus, mida ta külalistelegi näitab. “Me oleme ikkagi kirikukohvik,” märkis ta.

Avatuks jääb kohvik augustikuu teise pooleni, mil Marju Võsul taas koolis töö algab. “Aga huvi korral saame nädalavahetustel ja vaheaegadel ikka edasi toimetada,” lisas ta.