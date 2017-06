Naiskelm tüssas jälle vanureid

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad pidasid kinni Saaremaalt pärit naise, keda kahtlustatakse eakatelt raha väljapetmises. Politseil on alust arvata, et ohvreid võib olla rohkemgi.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo pidas 1. juunil kinni 38-aastase Elois-Catherine H., endise nimega Liis H. (fotol), keda kahtlustatakse identiteedivarguses. Seni kogutud info põhjal pettis naine eakatelt meestelt nende terviseseisundit ära kasutades välja kannatanute pangakaardid ja võttis kontodelt suuri sularahasummasid välja. Samal ajal kasutas naine valeidentiteeti ja esines sotsiaaltöötajatele eakate kannatanute sugulasena. Ohvritele tekitatud kahju on vähemalt 50 000 eurot.

“Uurijatele on teada, et naine otsib eakaid ohvreid eesmärgiga nende eest hoolitseda, kuid samal ajal kuritarvitades vanurite heausklikkust ja usaldust, petab naine pikema aja vältel eakatelt välja sularaha või kinnisvara. Sageli on kannatanute arusaamisvõime vanuse või terviseseisundi tõttu piiratud ja kahtlustatav kasutab seda ära varalise kasu saamiseks,” ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Juhan Ojasoo.

Politseil on alust arvata, et naise ohvriks võis lisaks praegu teadaolevaile langeda rohkemgi inimesi. Seetõttu palutakse kõigil, kes tunnevad fotol oleva naise ära või kelle lähedased võivad olla sarnase petuskeemi ohvriks langenud, anda sellest teada 61 24 375 või 112.