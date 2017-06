Kuressaare tervisepargis avati kolmapäeval kauaoodatud K-Pargi seikluspark. Juba esimestel avamistundidel võis näha mitmeid puude vahel ronijaid.

Seikluspargis on viis erineva raskusastmega takistusrada, mille lõpus on erinevate pikkustega laskumised. Pisematele seiklusteotsijatele on loodud oma rajad. Samuti on ronijatel võimalik teha õhuhüppeid ja sõita trossteedel. Radade kogupikkus on 600 m ja aega läheb nende läbimiseks umbes 3–4 tundi.

K-Pargi seikluspark on avatud esmaspäevast pühapäevani kl 10–21. Täiskasvanu pilet maksab 21 eurot ja 6–18-aastastele 17 eurot.