Ruhnu kassimure laheneb

Ruhnlaste meelehärm kodutute ja aktiivselt paljunevate kasside üle saab peagi leevendust ja saarel hulkuvad kassid steriliseeritud.



Märtsi lõpus sai Ruhnu vallavalitsus pöördumise, milles paluti lahendada probleem hulkuvate kassidega. Pöördumises märgiti, et loomakaitseseaduse kohaselt kuulub see kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse ning Ruhnu kassikoloonias on ilmselgelt vigaseid isendeid, samuti sigib neid pidevalt juurde. Ruhnu vallavanem Jaan Urvet sõnas toona, et kuna kasse on tõesti palju, küünib nendega tegelemise kulu ilmselt tuhandetesse eurodesse.

Nüüd on probleem lahendust saamas, sest appi tõttab Eesti loomakaitse liit, kes tuli eile nädalaks saarele, et kujunenud olukord kontrolli alla võtta. Ruhnu vallaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt steriliseeritakse ja kastreeritakse metsikud kassid liidu kulul ning ka kohalikud kassi­omanikud saavad lasta oma kassidele samu protseduure teha.

Metsikud kassid lastakse pärast protseduure tagasi vabadusse, osa neist võtab oma hoole alla Saaremaa lemmikloomade turvakodu ning lootusetus seisundis loomad pannakse magama.