Saare maakond on Seppade maakond

Statistikaameti avaldatud perekonnanimede statistikast nähtub, et Saare maakonnas troonib esikohal nii meeste kui ka naiste osas perekonnanimi Sepp. Eestis on see perekonnanimi meeste seas 4-ndal ja naiste seas 5. kohal. Eesti mastaabis Saare maakonnale Seppade osas vastast pole. Siin elab sellenimelisi 10 000 elaniku kohta 143, teisel kohal olevas Viljandi maakonnas vaid 39.

Saare maakonnas enamlevinud 10 perekonnanimi ongi enamasti kogu Eesti arvestuses suurima levikuga just siinses maakonnas. Erandiks on vaid Tamm, mis on alles 3. kohal Valga ja Jõgeva järgi.

Enamlevinud nimedest kõige-kõige on vahest perenimi Lember, mida esineb Eestis enim samuti Saare maakonnas ja nimelt 75 korda 10 000 elaniku kohta. Teisel kohal on Rapla maakond, kus Lembreid on kogunisti 15 korda vähem. Saare maakonnas üksi esineb Lembreid kaks korda rohkem kui kogu Eestis kokku.

Kui võtta juba varem avaldatud eesnimede esinemisstatistika ja nüüdne perenimede statistika, siis on kõige enam levinud eesnimed Andres ja Anne ning perekonnanimi Sepp.

Sepa nimi haakub ka statistikaameti tehtud tähelepanekuga, et Eestis on väga levinud neljatähelised perekonnanimed. Enimlevinud perenimed Eestis on küll Ivanov ja Ivanova, kuid nii meeste kui ka naiste arvestuses järgnevad Tamm ja Saar.

Saare maakonnas enamlevinud perekonnanimed 10 000 elaniku kohta.

MEHED

1. Sepp 251

2. Mägi 193

3. Saar 164

4. Lember 135

5. Kuusk 122

6. Tamm 107

7 Rand 104

8. Väli 88

9. Koppel 87

10. Vahter 82

NAISED

1. Sepp 236

2. Mägi 212

3. Saar 165

4. Lember 134

5. Kuusk 132

6. Rand 113

6. Tamm 113

8. Väli 92

9. Jõgi 91

10. Aavik 88