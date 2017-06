Teekasutustasu maksab kinni teenuste lõpptarbija

Riigikogu vastuvõetud seaduseelnõu järgi kehtestatakse veoautodele teekasutustasu, mida peab maksma üle 3,5-tonniste veoautode ja nende haagiste liikumise eest avalikel teedel. Mida arvavad plaanitavast maksust Saaremaa logistikaettevõtete juhid?



Seni olid Eesti ja Soome ainsad Euroopa Liidu liikmesriigid, kus veoautode teekasutustasu ei kehtinud, kirjutas 14. juuni Äripäev.

Teekasutustasuga on kavas koguda lisaraha infrastruktuuri kvaliteedi tagamiseks.

Eestis hakkab kehtima ajapõhine teekasutustasu, mida saab maksta nii päeva, nädala, kuu, kvartali kui ka aasta eest. Päevane tasumäär jääb 9–12 euro vahele ja aastane määr vahemikku 500–1300 eurot. Tasumäär sõltub nii veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist kui ka telgede arvust.

Tasu kehtestamisega hakatakse raha koguma ka välismaal registreeritud veoautode pealt. Praegu nende pealt raskeveokimaksu ei maksta. Kuna lühikeste vahemaade tõttu pole otsest vajadust osta nendele Eestist kütust, jääb Eesti seetõttu ilma ka kütuseaktsiisist.

Andres Kirst, osaühingute Reta Puit ja Saare Ehituspuit juhatuse liige:



Praegu maksame juba niikuinii raskeveokimaksu. Vedaja järjekordset maksu oma turjale võtta ei saa. Lõppkokkuvõttes tõuseb nii füüsiliste isikute kui ka firmade maksukoormus. Eks meie puhul maksa need maksud kinni ju eraisikutest ja firmadest metsaomanikud.

Ega ükski uus maks ole meeldiv, aga ma ei pea seda teekasutustasu siiski katastroofiliseks maksuks. See on võrreldes meie tööjõumaksudega väga väike asi.

Meelis Lonn, AS-i ML-Transport juhatuse liige:



Raskeveokimaks on veoautodele Eestis kehtinud juba üle kümne aasta, nüüd lisatakse teekasutustasu. Uue maksuga üritatakse või soovitakse Eesti veofirmasid topelt maksustada.

Teistes riikides laekub kütuseaktsiis tavaliselt teede ja infrastruktuuri ehituseks, aga meil see nii ei ole, vaatamata sellele, et kütus on Baltikumi kõige kallim.

Vaja oleks raha kätte saada teiste riikide veofirmadelt, mille veokeid liigub Eesti teedel väga palju, eriti just Poola ja teiste Ida-Euroopa vedajate omi.

Pärnu maanteel on Eesti autod vahel haruldus, sest enamasti on tegu Poola autodega.

Veoautodele mõeldud parklad koos sinna juurde kuuluvate söögi- ja pesemisvõimalustega, nagu on Euroopas mujal, Eestis põhimaanteede ääres puuduvad. Meil kasutatakse olemasolevaid tanklaid, kus ei ole arvestatud raskeveokitega.

Selle maksu mõju veofirmadele näeme alles mõne aasta pärast, juhul, kui see vastu võetakse.

Kindlasti maksab selle maksu kinni kauba lõpptarbija. Kuna transpordiettevõtete kasumimarginaalid on praegu väga kehvad, siis keegi neist seda kasumi arvelt ei tee.

Kahjuks liigub Eesti praegu selles suunas, et oleksime Baltikumis teistest eristatavad kõrgete maksude poolest. Tegelikult peaksime aga vaatama, et maksud oleksid Läti ja Leedu maksudega sarnased.

Saaremaa majandusele mõjub uus maks samamoodi nagu kogu ülejäänud Eestile – elu läheb kallimaks.

Saaremaale tuuakse kogu eluks vajalik tarbekaup ehk 99,9% sellest autotransporti kasutades. Saaremaa majandusel läheks paremini, kui siia ükskord sild ehitataks.

Priit Lepik, OÜ Saare Kaubaveod juhatuse liige:



Ega ma sellesse teekasutustasu-teemasse väga süvenenud pole, tean ainult seda infot, mis on ajakirjandusest läbi käinud. Meil on neid veokeid, mida see uus maks puudutab, üheksa.

Nagu iga uue maksu korral – eks siis lähe elu jälle kallimaks. Ja kallimaks ikka lõpptarbija jaoks. Ettevõtted ei jõua ju kõike enda kanda võtta.