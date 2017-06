JUHTKIRI: Lilleõis koolilõpetajale

Neil päevil müüakse lillekauplustes ja korjatakse koduaedadest kirevaid õisi tavalisest palju-palju rohkem. On koolide lõpuaktuste aeg.

“Juba läbi!” õhkavad isad-emad ja vanavanemad, kelle tubli laps või lapselaps neil päevil lõputunnistuse saab. “Alles see oli, kui ta kooli läks!” Või siis hoopis vastupidi, mõtlevad kergendust tundes: “Viimaks ometi läbi!” Seda sel juhul, kui poja või tütre õpiaastad pole olnud just kergete killast.

Sest noori on igasuguseid. Leidub neid, kelle jaoks hästi õppimine on loomulik ja kes suurepäraste hinnete nimel suurt pingutama ei pea. Teised on samuti edukad, ent nende edu taga peitub suur töö. Ja osa lepib ka madalamate hinnetega – olgu või kolmepuru, peaasi, et kool lõpetatud saab.

Seda, mida noored ise tunnevad – suurt rõõmu, kergendust, nukrust, ootusärevust või ehk veidi hirmugi tuleviku ees –, teavad kõige paremini nemad ise. Üks etapp on läbi, uus ees ootamas. Head õnne!