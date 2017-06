Kaitseministeeriumil tuleb leida peaminister Jüri Ratasele uus kaitsenõunik, kuna saarlane Kadri Peeters alustab 1. augustist tööd kaitsenõunikuna Eesti saatkonnas Washingtonis. Peeters kandideeris sellele ametikohale ja osutus valituks juba eelmisel aastal.

Kes Kadri Peetersi asemel peaministrit nõustama hakkab, on Ratase otsustada, kuid on sama hästi kui kohustuslik, et need ametikohad täidetakse inimestega vastavatest ministeeriumidest.