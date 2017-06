Laimjala Aeruramm kutsub sel aastal Luhinasse

Laimjala Aeruramm, kaks aastat tagasi Saaremaa merelise teo auhinna pälvinud üritus jätkab traditsiooni ja kutsub sel aastal taas Laimjalga.

Laimjala arenguseltsi juhatuse liige ja Aerurammu projektijuht Meren Tamm (pildil) ütles, et ürituse keskne osa on sõudepaatide ja süstade orienteerumisvõistlus merel. Samas jagub tegevust ka neile, kes võistelda ei soovi. Toimub loodusmatk, kalameeste töötuba ja põnevaid tegevusi lastele. “Õhtul laulame koos Mihkel Mereäärega merelaule ja keerutame jalga,” lausus Tamm.

Aerurammu ettevalmistused algasid varakevadel. “Juba eelmise aasta ürituse järel oli arutusel, et vahest on aeg väga armsaks saanud Sääremäelt edasi liikuda,” tunnistas Meren Tamm. “Juba kolm aastat ürituse toimumispaigaks olnud Sääremäelt kahjuks kõigi meie maali­liste rannaäärsete paikadeni ei ulatu.”

Seega sai tänavuseks toimumispaigaks valitud Luhina sadam Saarekülas, sest seal toimetab tegus Saarekülade selts ja sadama lähedal on ka külaplats. “Kuigi kunagise kalasadama maa on nüüd mitme eraomaniku vahel jaotatud, õnnestus meil siiski sobivad kokku­lepped saavutada,” märkis Tamm.

Teine muudatus võrreldes varasemate aastatega seondub ürituse toimumise ajaga. Tänavu toimub Aeruramm jaanipäeva-järgse nädalavahetuse asemel juuli keskel, 15. juulil. “Ette­panek toimumisaega muuta tuli keskkonnaametilt ja soovist kaitsealuseid linde põhilisel pesitsusajal mitte häirida,” selgitas Meren Tamm. Veel üks edasiminek Aerurammu jaoks on päris oma logo jm tunnusjoonte väljatöötamine. “Kuigi Eesti brändi ümber on olnud palju poleemikat, siis meil läks sobiva märgi leidmine ladusalt,” rääkis Tamm. “Laimjala valla lipust inspireeritud lainejoon ja randa jõudnud aerupaat – see kooslus mõjus muhedalt ja sõbralikult nagu üritus ise.”

Võistlusele saab regist­reeruda 10. juulini aadressil www.aeruramm.ee.