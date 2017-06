Lehm Triinu vats kasvab ja karv läigib

Valjala valla Ariste külast nirudest elutingimustest päästetud ja lausa staaristaatusse tõusnud eakas lehm Triinu on jõudsalt kosunud ja naudib uut elu koos mitme “toakaaslasega”.

Möödunud aasta detsembris raputas inimesi ühe Ariste külas peetud lehma lugu, kelle olukord oli pehmelt öeldes nigel. Lehm jagas nirusid elutingimusi kaheksa koera ja nelja kassiga, kes kõik MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu eestvedamisel lõpuks päästeti.

Kassidele ja koertele ulualuse leidmine oli hulga lihtsam, võrreldes põlvini sõnnikus seisnud lehmaga, keda oodanuks ees tapamaja, kui Tõniste külas elav Edna Nook poleks teda endale võtnud.

“Kui ta meie juurde jõudis, läks kohe lauta ja nurka seisma,” räägib uus perenaine looma esimestest päevadest uues kodus. “Mees tõi talle kolm ämbritäit vett, mis ta endale sisse lahmis. Toiduga oli sama lugu, kuid ega me korraga kohe palju julgenud anda, sest üle ka ei tahtnud sööta-joota.”

Ariste vissiga liitus laudas üsna pea veel hulk kitsi, keda lehm esialgu skeptiliselt põrnitsenud. “Triinu vaatas, et issand jumal, kes need veel on? Aga nüüd on kõik omad joped,” ütleb Edna.

Ka inimeste vastu oli Triinu esialgu umbusklik ja vaatas perenaist igal õhtul kõhkleval pilgul. “Hommikul mõtles, et ei tea, kas õhtul saab süüa, ja õhtul vaatas siis jälle sellise näoga, et ei tea, kas hommikul saab süüa. Nüüd on ta ikka märksa julgem, elab kitsedega seltsis, söövad koos ja teevad igasugust tsirkust. Sahtel on ees kogu aeg tühi, sööb ikka nagu loom,” pajatab Edna.

Uude koju saabudes oli lehm tema sõnul tõeline armetuse kehastus – kintsu kattis sõnnikukiht, ribid olid ükshaaval üleloetavad ja silmigi vaevalt näha. Nüüdseks on Triinu kosunud ilusaks matsakaks loomaks, kel silm särab ja karv heast hoolitsusest läikima löönud. “Ta on küll 12-aastane, aga vaatab otsa nagu noor plika,” kiidab perenaine.

Kordamööda saavad loomad ka soolakivi lakkuda – igaühele on ette nähtud kaks päeva, siis läheb kivi edasi järgmise ette. Perenaine räägib, et Triinu lemmikasi siin maailmas on see, kui teda kammitakse. “Niipea kui tulen, vaatab kohe sellise näoga, et hakka aga sügama. Pean ta juuksurisse viima, las kraabivad siis seal teda veidi,” naljatab Edna.

Praegu elab Triinu elu laudas, kuid jaani paiku viiakse ta karjamaale vabadust nautima.

Paskaakide klanni kolmemõõtmelised pättused

Edna Noogi majapidamises juhtus aasta alguses veel üks ebaharilik sündmus. Nimelt sündis laudas peetavatele kitsedele kaks paari kolmikuid, kes nüüd Triinu seltsis ringi kalpsavad ja perenaise sõnul kolmemõõtmelisi pättusi korda saadavad.

“Üks ronis just siin mööda palki lae alla ja passis siis sellise ilmega, et ei tea, kuidas nüüd alla saab. Paras paskaakide klann on see siin, aga vähemalt ei hakka kunagi igav,” kinnitab perenaine.