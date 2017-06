Loomahotellis suvel kliente rohkem kui kohti

Kaarma vallas tegutseva lemmikloomahotelli teenuseid saavad sel suvel kasutada vaid ettemõelnud loomaomanikud. Oma nunnusid karvikuid soovivad suvisel ajal hotellis majutada paljud ning ka loomade võõrustaja on otsustanud endale veidi puhkust lubada.

Kuldse Viisiku nime kandvas loomahotellis on selle pidaja Marge Kaju sõnul vähemalt juulikuuks kohad juba broneeritud ja löögile pääsesid need, kellel õnnestus oma lemmikule koht ajavaruga reserveerida.

“Meil on endal ka siin viiepealine koerakoloonia,” naeris Marge Kaju. “Ühe korraga üritaks võtta kolm-neli looma juurde, sest rohkem läheb juba koormavaks. Peab hakkama vaatama, kuhu neid paigutada, kõiki sööta-joota ning nendega tegelda. Enamasti saavad nad omavahel hästi läbi, kuid suhtlemisprobleemide korral paigutame riiukuked lihtsalt teistest veidi eraldi, et mitte tüli majja tuua.”

Palju oleneb tema sõnul ka tõust ja loomast – kes kui palju on inimeste ja teiste loomadega harjunud. Enamasti tuntakse end siiski nagu kodus, sest selleks on ka kõik eeldused loodud. “Meil on siin suhteliselt vabapidamine, kui mõni võõras loomake ka tahab meie juurde magama tulla, siis jumala eest, las tuleb,” märkis lemmikute võõrustaja.

Kaju sõnul käib broneerimine lainetena – vahepeal on paar kuud pausi ja kui tulevad, siis ikka kõik korraga. “See on ikka nii, nagu jumal juhatab,” rääkis hotellipidaja, märkides, et siis on tema hooldada korraga 8–10 looma. “Enamasti on kliendid meie oma kohalikud, kuid ka mandriinimesed on n-ö maitse suhu saanud ning võtavad oma loomalapsukesed kaasa ja jätavad selleks ajaks meie juurde, kui ise spaasse lähevad.”

Suurem osa kliente on koerad, sest kassid saab Kaju sõnul paariks päevaks söögi ja joogiga ka koju jätta. Koer on aga rohkem inimesest sõltuv, tahab jalutamist ja tähelepanu, seetõttu leiavad ka paljud Murid tee Praakli hotelli.

Kuna suure hulga lemmikute eest hoolitsemine võtab nii aega kui ka energiat, on Marge Kaju otsustanud ka endale väheke suvepuhkust lubada. “Teenindan need ära, kes mul tulemas on, ning proovin enne sügist veidi puhata ka.” Muidugi, kui kellelgi on tõesti häda käes, katsub ta inimesele ikka vastu tulla, sest teeb ju seda tööd siiski hobina, lisas Kaju.