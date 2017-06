Merikotkas käib taas majaehitus

Merikotka elukvartalis algas taas ehitustöö ja esimene kavandatud kolmest uuest kortermajast peaks valmima tuleva aasta esimeses pooles.

Arendaja Roheline Ring OÜ juhataja Tullio Liblik ütles, et firma on esitanud kolm ehitusloa taotlust, millest kaks on käes ja esimese maja ehitus käib teist nädalat. 15 korteriga elamu peaks olema aasta lõpuks katuse all ja inimesed saavad sisse kolida veebruaris.

Liblik ütles, et tehingus on juba kolm korterit ja lähinädalatel läheb veel kaks-kolm ehk üks kolmandik majast on juba müüdud. Küsimusele, kuidas seda tulemust kinnisvaraturu üldises kontekstis hinnata, vastas Liblik, et kinnisvaraturust saab Eestis rääkida vaid Tallinna ja Tartu puhul. „Mujal Eestis on tegu lugupidamisega kogukonna vastu,“ sõnas ta.

Järgmise maja ehitus võetakse Libliku sõnul ette pärast seda, kui esimeses on korterid maha müüdud.