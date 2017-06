Osa Sõmera hooldekodu elanikest võivad minna Kogulasse

AS Hoolekandeteenused kaalub Sõmera Kodu osa saarlastest klientide uue elupaigana praegust Kogula eakatekodu.

“Oleme koos Lääne-Saare valla esindajatega otsinud võimalusi, kuidas saaks enamik Saaremaa juurtega inimesi kohapeale jääda,” ütles AS-i Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno. “Kuressaare plaan on sama.”

Lanno sõnul saab Kuressaares endale grupikodu 24 ööpäevaringselt toetatud saarlast.

“Ülejäänud 30–40 inimesele, kellel on Saaremaal lähedased, oleme mõelnud kohandada Kogula Kodu, aga tingimusel, et sealsetele praegustele eakatele leitakse samaväärne asenduskoht mõnes teises hooldekodus.”

Lanno lisas, et nende muudatuste osas käivad praegu läbirääkimised Lääne-Saare vallaga.

“Ülejäänud Sõmera elanikel puudub Saaremaaga side ja nad asuvad elama mandril, lähemal oma lähedastele,” lausus Lanno.

“Nii palju inimesi, kui praegu Kogulas üldhooldusel on, suudaksime omavalitsuste hooldekodudesse paigutada küll – Lääne-Saare valla hooldekodu Saaremaa Valss ja Kihelkonna hooldekodu juurdeehitise baasil,” kinnitas Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks, kes Saaremaa omavalitsusjuhtide nimel Sõmera klientide tulevikku puudutava teemaga tegeleb.

Luksi sõnul vajab AS-i Hoolekandeteenused esindajatega läbirääkimist ka see, et osa Sõmeral erihooldusel olevaid kliente võiksid olla hoopis üldhooldusel ehk elada eakatekodus. “Kui palju neid inimesi täpselt on, ma praegu ei tea,” lausus Luks.

Tiina Luks tõdes, et kokku­lepete tegemise muudab praegu keeruliseks see, et neid tuleb teha ette, aga reaalsuseks saavad nad alles siis, kui Saaremaal on uus omavalitsus.

“Praegu saan öelda vaid seda, mida olen ka varem öelnud – soovime, et võimalikult palju kliente jääks Saaremaale ja eelistame asukohana endiselt Sõmerat,” kommenteeris Hoolekandeteenuste plaani Kuressaare linnapea, Saaremaa omavalitsuste liidu juht Madis Kallas. “Kõik arengud selles suunas, et võimalikult palju hoolekande­kliente ja sellega seoses ka võimalikult palju töökohti siia jääb, on väga tervitatavad.”