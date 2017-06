Pargi teed kõvakatet ei saa

Kuressaare linnapargi teed saavad küll aegamööda paremaks, kuid muinsuskaitse tingimused neid tolmu- ja niiskusevabaks muuta ei lase.

Pargiteede korrastamise ja selle rahastamise vajadusele juhiti esmalt tähelepanu kaasavas eelarves, kuid linnavalitsus otsustas selle ettepaneku sealt eemaldada ja andis esialgse rahasumma lisaeelarvest. Linna lisaeelarvest eraldati neljapäeval 25 000 eurot linnapargi osaliseks korrastamiseks. Pargi korrastamise projekt tuli juba viis aastat tagasi Artes Terrae OÜ joonestuslaualt.

Kuursaalis toimetav ettevõtja Toomas Leis on pargiteede probleemile korduvalt tähelepanu juhtinud ja kinnitab, et see mure pole kuhugi kadunud. “Vihmaga on pläga ja kuivaga tolmab kohutavalt,” sõnab ta. “Loodetavasti lahendatakse need probleemid pargiteede korrastamisega ja leitakse sobiv kate, mis on muda- ja tolmuvaba.”.

Tema ja paljude teiste soovile seab tõkke aga asjaolu, et Kuressaare linnapark on rangelt kaitsealune ala.

Artes Terrae koostatud projektist võib lugeda, et seatud tingimuste kohaselt tuleb kasutada vett läbilaskvat teekatet ehk siis eelistatult purustatud peenkruusa või graniitsõelmeid, nagu seda on tehtud ka praegu.

“Pargiteede korrastamine on ka ajamahukas ja küllaltki keerukas projekt. Linnavalitsus on lossipargi rekonstrueerimisprojekti koostanud Artes Terrae OÜ-ga tööde teemal juba ka konsulteerinud,” ütles linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.