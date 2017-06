Sirbist sai Saarte Sirp

Eesti kultuurilehe Sirp eile ilmunud numbri veergudelt leiab palju lugemist Saaremaa kohta ja lehekülgede päist kaunistab kirje Saarte Hääl.

Muu hulgas saab lugeda Kuressaare, aga ka Saaremaa ruumilisest arengust ja elu-olust, siinsetest kodanikualgatustest, Saaremaalt võrsunud vastuolulise räppari Beebilõusta värssidest, murdekeelest, Kuressaare Eesti Seltsist ning kunsti- ja teatrielust. Sõna saavad Kuressaare linnaarhitekt Loona Lepp, endine linnaarhitekt Hannes Koppel, sõrulane Mari Lepik, Saaremaa kunstistuudio juht Anne Tootmaa, Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk ja paljud teised.

Sirbi peatoimetaja Ott Karulin ütles Saarte Häälele, et neil on kujunemas traditsiooniks teha suve hakul üks number mõnest Eesti linnast. Alustati Tartu ja Viljandiga ning tänavu jõuti Kuressaarde. Karulini sõnul on see toimetusele huvitav vaheldus. Kuna niisuguse numbri kokkupanemisega kaasneb ka toimetuse väljasõit, ei saa alahinnata selle rolli meeskonnatunde loomisel, lisas peatoimetaja.

Sirbi toimetus külastas Saaremaad möödunud nädalal.