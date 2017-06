Tenniseturniiril Saaremaa Kadakas 2017 palju mängijaid

Eile algas ja täna jätkub Kuressaare tennisekeskuses naiste tenniseturniir Saaremaa Kadakas. Korraldaja Larissa Sanniku sõnul on üksikmängijaid 30 ja paarismängus osaleb 16 paari. «See on väga hea,» oli ta arvuka osavõtuga rahul. Nimelt on turniiril varasematel aastatel olnud kuni 16 mängijat. Mullu oli aga huvi turniiri vastu juba nii suur, et otsustati turniiritabelit suuremaks teha, et saaks turniirile rohkem mängijaid lubada. Saarlasi on tänavu osalemas üheksa. Saaremaa Kadakas on turniir II ja III liiga naistele, kes on vanuses 35+. Turniiri peakohtunik on Kersten Vanem.

Tuleval aastal tuleb Saaremaa Kadakas juba kümnendat korda. Aastate jooksul on Saaremaa Kadakal osalenud harrastusmängijaid üle Eesti ja ka Soomest.