Vald täitis Koigi teeaugud killustikuga

Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et Saaremaa ühe kenama loodusliku vaatamisväärsuse Koigi raba juurde viiva tee olukord on tänavu muutunud väga kehvaks. Eriti hull oli seis vihmaste ilmadega, kui kuumaastikulise tee augud olid lisaks triiki vett täis.

Pöide vald lubas siis tee olukorda parandada nii palju, kui nende võimuses, ja seda on nad vallavanem Andres Hanso kinnitusel juba ka teinud. Hanso tõdes, et Koigi külavahetee on väga heas korras, see on pinnatud ja graniitkillustikuga kaetud, ning seda seepärast, et seal elab palju Pöide valla inimesi.

Mis puutub sellesse probleemsesse teesse küla lõpust matkaraja alguse parklani, siis see on vallavanema kinnitusel saanud vahepeal neli koormat killustikku auklikumatesse kohtadesse ja samuti on niidetud teeääred. “Kõik, mida me sel suvel seal teha plaanisime, on tehtud,” kinnitas Andres Hanso. Kuna kõnealuse teelõigu ääres ei ela aga ainsatki Pöide valla inimest, siis rohkem vald seal tänavu toimetada ei plaani.