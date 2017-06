Politsei nädalavahetuse ülevaade

Nädalavahetus möödus politseile ilma suuremate vahejuhtumiteta, teatas Politsei- ja Piirivalveameti ennetus- ja menetlustalituse juht Kaido Vahter, täpsustades, et politsei kontrollis kokku 19 väljakutset. Kainenema kedagi ei toimetatud.

Tabati üks joobes juht ja üks lubadeta juht, mõlema suhtes alustati väärteomenetlused. Toimus ka kolm liiklusõnnetust metsloomadega, kus inimesed viga ei saanud.

“Siinkohal on paslik meelde tuletada, et viimasel ajal on sagenenud õnnetused metsloomadega,” sõnas Vahter, lisades, et eriti tuleb olla ettevaatlik õhtusel ajal ja varahommikul, kui loomad on väga aktiivsed.