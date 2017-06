Bemariga saab teha ka muud kui ulakust

Lilbi küla poiss Maero Pruul (26) on autode vastu huvi tundnud maast madalast. Nüüdseks on huvist saanud kirg BMW-de vastu. Nende kallal nokitsemisele kulub kogu noore mehe vaba aeg.

Alustuseks tuleb öelda, et Maero ei ole tavaline bemmivend, kelle kohta irooniliselt öeldakse, et bemm pole auto, vaid diagnoos. Ta ei kuulu klubidesse ja nokitseb pigem omaette. Kiirust ta muidugi armastab ja käib ka mandrimaal võistlustel, kus on üsna hästi läinud. Burnout Kingilt on ta nt 2010. aastal isegi rändkarikaga koju tulnud.

Läinud nädalavahetusel käis Maero Haapsalus Kiltsi lennuväljal miilisõidul. Varem on ta seal osalenud kiirendusvõistlustel. Juba selle kuu lõpus on aga plaan sõita sõpradega Soome Bimmerpartyle, see on suur rahvusvaheline bemarisõprade kokkutulek.

Ei tuuni, pigem taastab



Aga selleks, et sõidust mõnu tunda, peab istumise all olema korralik masin ja Maero jaoks ilmtingimata just mõni vanem BMW mudel. Niisuguste masinate putitamine on tema kirg. Noormehe sõnutsi ei ole tegu siiski mitte auto tuunimisega, ta ise nimetab harrastust tagasihoidlikult taastamiseks…

