Indra Kaunise elu nagu malemäng

Eesti üks väheseid mereõiguse spetsialiste Indra Kaunis ütleb, et on kena, kui inimene saab teha seda, mida talle meeldib teha. Kuid töö on töö ja hobi on ikkagi hobi.

Indra Kaunise (50) laud Tallinna sadama lähistel asuvas kontoris mattub paberite alla. Ta ise kinnitab, et see on täiesti korrastatud segadus. Iga asi on seal, kus ta olema peab.

Olgugi et enamik elust mand­ril elatud, mõjutab Saaremaa Indrat endiselt. Mõnus ö-täht kõlab tema kontori koosolekute toa vaikuses heas mõttes kõrva kriipivalt. Intervjuugi sai reedese tööpäeva algusesse sätitud seepärast, et lõunast keeras ta autonina Saaremaa poole ja sõitis üle mere. “Paar korda kuus käin Saaremaal ikka,” tunnistab igapäevaselt Viimsis elav mees.

Ema Aino ja isa Maidu elavad tal Saaremaal ja Indra tunnistab, et kodukant on ikka saarel. Seega tuleb käia.

Kuressaare poiss küll, kuid Indra sõnul on ta juured Orissaare pool Kavandi kandis. Mõlemad vanemad sealt pärit ja praegugi toimetab Indra oma isakodus.

Maakonna esimaletaja



Kui Indra käest küsida, millal ta viimati malet mängis, läheb mehe nägu pärast väikest ohet naerule. “Oh selline nostalgia tuleb peale,” tunnistab mõnikümmend aastat tagasi maakonna esimesel laual maletanu. Saaremaal oli 80-ndate alguses nii kõva noorte malemeeskond, et Eestiski olid konkurendid vaid Tallinnas ja Viljandis…

