Pugatšova ja Galkin said europassid

Meie idanaabri ajakirjandus annab teada, et europasside saamise nimel soetasid vene popdiiva Alla Pugatšova ja tema elukaaslane Maksim Galkin endale maja Küprosel. Tehingut vahendanud juristide väitel olevat abielupaar Küprose passid kätte saanud mai lõpus ja nüüd on neil topeltkodakondsus.

“Küprose passid said Alla Borissovna ja Maksim kätte 25. mail. Nüüd on neil topeltkodakondsus. Küprose pealinna saabusid nad varahommikul ja juba sama päeva õhtul lendasid tagasi Moskvasse. Väga meeldivad ja lahked inimesed. Et nad just minu poole pöördusid, oli mulle suur üllatus. Nähtavasti leidsid nad minu kontakt­andmed internetist,” rääkis ajakirjanikele kinnisvaraostu vahendanud advokaat Semjon Pogosjan…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.