Johannes Treiel võttis Madis Kallaselt maakonna rekordi

Pärnus toimunud Eesti kergejõustiku võistkondlikel karikavõistlustel võitis Johannes Treiel meeste 110 m tõkkejooksu uue Saaremaa rekordiga 14,42, ületades 2006. aastast Madis Kallase nimel olnud senist parimat tulemust 14,52.

“Kuna võistlusi on palju olnud ja tuleb ka veidi puhata, siis seekord läksin klubile punkte tooma, mitte hullu aega üritama,” tunnistas Johannes Treiel. “See tähendab, et jooksin üsna lõdvalt ja jätsin üsna palju endasse. Kui kõik hästi läheb, siis võiks järgmisel nädalal Soomes Vaasas toimuvatel Euroopa esiliiga karikavõistlustel tulemus üsna selgelt veel paraneda. Aga sellega, et tuli aeg, mis nüüd on uus Saaremaa rekord, olen muidugi väga rahul.” Jooksus sai teise koha Allar Staškevitš 14,80 ja kolmanda koha Rauno Kirschbaum 14,87-ga.

Oma isiklikku rekordit uuendas Johannes Treiel juba varem Balti meistrivõistlustel, kui sai 14,36-ga teise koha. Saaremaa rekordina tulemus arvesse siiski ei läinud, kuna oli tugevam taganttuul +2,2 m/s.

“Aga tuuleolud olid staadionil väga vahelduvad,” tunnistas Johannes Treiel. “Jooksu alguses tundus tuul küll kergelt tagant olevat, aga lõpus oli isegi pigem vastu. Samas oli konkurents väga hea, sain esimest korda elus joosta meestega, kes jooksevad alla 14 sekundi.”

Johannes Treieli eelmine isiklik rekord oli 14,75 ja seega oli parandus päris suur. “Tõesti oli,” märkis Johannes Treiel. “Nähes aga, kuidas ma ise arenenud olen, pole see ka liiga suur üllatus. Enne jooksu lootsin joosta 14,5 juurde või natuke alla selle, aga kõik läks õnneks ja tuli isegi veelgi parem tulemus.” Samas leidis noor jooksumees, et varu paremaks tulemuseks veel on. “Kindlasti annab juurde panna, alati annab, aga sel hetkel oli see üsna ideaalne jooks,” leidis ta. “Suutsin hoida normaalset asendit ja sellega rütmi hoida. Kui millegi kallal vinguda, siis võib-olla stardi kallal. Teiste jooksjatega võrreldes tundus, et olen üsna kehva stardiga. Ja ma usun küll, et kui suudan keha terve hoida, siis on vorm veel tõusmas!”

Eesti kergejõustiku võistkondlikel karikavõistlustel Pärnus said KJK Saare mehed 118 punktiga neljanda ja naised 78 punktiga seitsmenda koha.

Meeste vasaraheide: 1. Genro Paas 63.35. Kõrgushüpe: 7. Risto Lillemets 1.99; 8. Hendrik Lillemets 1.96. Kettaheide: 8. Risto Lillemets 41.66. 100 m: 1. Marek Niit 10,61. 110 m tõkkejooks: 1. Johannes Treiel 14,42. Odavise: 6. Jako Lindrop 61.22. 400 m tõkkejooks: 4. Risto Lillemets 55,01. Kaugushüpe: 5. Johannes Treiel 6.81, 6. Grat-Magnor Kuris 6.74. 4x 100 m: 2. KJK Saare (Grat-Magnor Kuris, Johannes Treiel, Hendrik Lillemets, Marek Niit) 42,99.

Naiste kettaheide: 4. Linda Treiel 37.99, 7. Airike Kapp 33.77. Vasaraheide: 7. Linda Treiel 35.51; 8. Kadri Pulk 34.68. Kuulitõuge: 3. Linda Treiel 13.91. Kõrgushüpe: 4. Teele Treiel 1.70. Odavise: 8. Airike Kapp 41.97.