JUHTKIRI: Rahvaste rändamise aeg

Käes on jaaninädal – just see aeg, mil rahvaste rändamine mandrilt saartele vaata et kõige “tigedam”. Nii püüavad just selleks ajaks end koju tulema sättida mandrile ja Eestist kaugemale kolinud saarlased. Siinpool Suurt väina asuvad maatükid on kindel reisisiht ka paljude mandri elanike jaoks. Nii mõnelegi neist on suvi ja jaanid lausa sünonüümid. Seega on igati loomulik, et just selleks ajaks pannakse laevad mandri ja Muhu vahel sagedamini sõitma.

Ka ühelt suursaarelt teisele ehk Saaremaalt Hiiumaale soovib magusal suveajal rännata tavalisest rohkem rahvast. Paraku juhtuvad kehvad asjad just kõige ebasobivamal ajal ja nii seisab kõigest paar nädalat saarte vahet reisijaid vedada jõudnud parvlaev Soela rikke tõttu kai ääres.

Kuna Soela asenduslaev Amalie mahutab vähe nii autosid kui ka reisijaid, tuleb sõita soovijail loota heale õnnele – äkki siiski mahub peale! – või minna ringiga, mandri kaudu. Pole just rõõmustav valik.