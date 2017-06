Kuressaare Pargi lasteaia kauaaegne direktor Riina Saar asub juhtima Pihtla lasteaed-algkooli.

“Oleme üsna uhked, et linna nii suure haridusasutuse juht meie väikesse kooli tuleb,” kommenteeris konkursikomisjoni otsust Pihtla vallavanem Jüri Saar. “See oli ka üks põhiargument, miks kolme tugeva kandidaadi seast just tema välja valiti.”

Vallavanema sõnul eelistas ta ise Riina Saart koolidirektori ametisse seetõttu, et Saar on haridusvaldkonnas kogenud tegija. “Teistel kandidaatidel nii suurt kogemust polnud,” märkis vallavanem.

Riina Saare oma sõnul kandideeris ta Pihtla kooli juhiks, kuna elab Pihtla vallas – just kooli juures.

“Olen juba kaks aastat Pihtla valla elanik ja soovin kohalikku ellu rohkem panustada,” märkis Saar.

Tema sõnul on Pihtla lasteaed-algkool hea näide sellest, milline üks maakool olema peab. “See on kena väike armas kool, kus on ära tehtud tubli töö,” leidis Riina Saar.

Riina Saar on Pargi lasteaias töötanud kokku 34 aastat, neist 11 direktorina. “Selle töö vastu pole mul midagi, aga lõpuks tundsin, et vajan muutust,” põhjendas ta.

Riina Saar asub uude ametisse augustist. “Enne seda tuleb mul Pargi lasteaias kõik oma tööd ära lõpetada,” lausus ta. “Kuressaare suvise valvelasteaia tegevuse korraldamine on samuti minu ülesanne.”

Tänavu peaks pihta hakkama ka ehitustööd aastaid renoveerimist oodanud Pargi lasteaias.