Nägus ja leidlik Puusikk

Salmel tehakse kohalikust puidust isikupäraseid tooteid. Huviline saab endale tellida nii eritellimusmööblit kui ka köögitarvikuid, küünlaaluseid ja palju muudki, milleni tellija fantaasia küündib.

Meister Indrek Tarto ütleb, et vahva sitikakujulise logo sai ühemehe-ettevõte tänu tema kallile kaasale Janikale, kes õpib parasjagu graafilist disaini. “Sõitsime autoga ja arutasime, et kui asjal on nimi, saab seda ka reklaamida. Ja logo peaks olema võimalikult realistlik. Ürask ei kõlanud eriti hästi, aga puusikk on igati muljetavaldav putukas. Isa on mul tegev metsanduses ja ma olen selle putukaga lapsest peale kokku puutunud.”

