Põlluäär ja Eerma liitusid Saaremaa meeskonnaga

Saaremaa võrkpallimeeskond sõlmis lepingu Credit24 liiga eelmise hooaja kõige väärtuslikuma mängija Siim Põlluäärega ja sidemängija Aleksander Eermaga.

Siim Põlluäär on 28-aastane kogenud 197 cm pikkune mängumees. Sellega on klubil diagonaalründajate positsioon eeskujulikult täidetud, sest eelnevalt on käed löödud juba ka Hindrek Pulgaga.

21-aastane sidemängija Aleksander Eerma on kõrgete sihtidega noormees, kes on eelnevatel hooaegadel TTÜ põhisidemängija rolli täitnud.

Peagi on Saaremaa meeskonnaga uusi mehi liitumas ja klubi annab nendest teada juba enne jaanipäeva.