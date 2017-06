Riigihalduse minister väisab Saaremaad

Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub täna Saare maakonna omavalitsusjuhtidega, maavanema ülesandeid täitva maasekretäri Jaan Leivategija ja maavalitsuse töötajatega.



“Minister soovis esimesena külastada Saaremaad, sest sellest kujuneb kõige suurem, üle 11 000 elanikuga omavalitsus ning lisaks on märgiline ka see, et tegemist on saarega,” ütles Karel Hanni rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast.

Eelkõige soovib minister kaardistada seda, mis hakkab saama pärast ühinemist – kuidas ülesandeid jaotatakse, kuidas praegustel KOV-i juhtidel koostöö sujub, kas on probleeme ning kas riik saab kuidagi veel abiks olla.