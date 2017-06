Roobaka aasta küla rahvahääletusel 12. kohal

“Aasta Küla 2017” rahvalemmiku hääletuse võitsid Lääne-Virumaa naaberkülad Läsna ja Loobu 2232 häälega, Roobaka tuli 632 häälega 12. kohale.

Oma lemmiku poolt sai hääletada ERR-i kodulehel möödunud reede keskpäevani. Kokku anti 13 375 häält, mis jagunesid 15 kandideeriva küla vahel.

Üleriigilise konkursi «Aasta Küla 2017» laureaat kuulutatakse aga välja Eesti külade maapäeval 4. augustil Viljandimaal. Hindamiskomisjoni kuuluvad riigikogu esimees ja hindamiskomisjoni esimees Eiki Nestor, Ester Valdvee maainfokeskusest, Aveli Ainsalu siseministeeriumist, Maarja Männiste maaeluministeeriumist, Bianca Mikovitš Maalehest ja Sirje Ludvig Eesti omavalitsuste liidust. Konkursi eesmärk on avaldada küladele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja külaelu olulisust Eesti Vabariigis.

Saaremaad esindab tänavusel konkursil pika ajalooga Roobaka küla Leisi vallast, mis veebruarikuus pälvis Saare maakonna aasta küla tiitli. Küla esmamainimisest saab 2017. aastal 498 aastat. Seal elab aastaringselt umbes 50 inimest. Oma tugevusena on Roobaka elanikud välja toonud tegusa kogukonna.

Eesti külaliikumise Kodukant “EV 100 igas külas” programmijuht Merle Jantson ütles Saarte Häälele, et Roobaka on seni paistnud silma sellega, et nad on kahtlemata ühed tublimad eneseturundajad. “Olen neid teistele aasta küla kandidaatidele lausa eeskujuks toonud,” lisas ta.

Roobaka küla kingitus vabariigi sajandaks aastapäevaks on nende oma laste joonistatud Roobaka küla lipp. «See on neile väga iseloomulik – leidlik, omanäoline ja tulevikku vaatav,» märkis Jantson.

Kodukandi aasta küla valimised toimuvad üle aasta. 2015. aastal olid võidukad saarlased, kui aasta küla tiitli pälvis Leedri küla. Toona sai Leedri ka rahvalemmiku tiitli.